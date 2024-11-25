Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету міністрів України. Варто зазначити, що з 1 грудня також буде проводитися щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

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Хто втратить бронювання від мобілізації

Кабмін встановив, що, працівники, яких підприємства хочуть забронювати від мобілізації, мають відповідати суворим вимогам. За словами нардепа Богдана Кицака, тепер Урядом визначається, що для отримання бронювання від мобілізації працівник мав бути працевлаштованим на підприємство до 18 травня 2024 року.

Ті українці, хто отримав посади після цієї дати, надалі будуть позбавлені статусу бронювання.

Якщо працівник після цієї дати зʼявився на певному підприємстві і отримував бронь – наразі він такої можливості позбавляється. Це означає, що серед тієї кількості заброньованих, яка була до того, а ми говорили, що вона зросла від 900 000 до 1,6 мільйона, значна частина втратять статус заброньованих,

– пояснив Богдан Кицак.

До слова, раніше стало відомо, що всі відстрочки від мобілізації, надані рішеннями Мінекономіки та через Дію, є чинними не довше ніж до 28 лютого 2025 року.