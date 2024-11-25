Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины. Стоит отметить, что с 1 декабря также будет проводиться ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям.

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Кто потеряет бронь от мобилизации

Кабмин установил, что, работники, которых предприятия хотят забронировать от мобилизации, должны соответствовать строгим требованиям. По словам нардепа Богдана Кицака, теперь Правительством определяется, что для получения бронирования от мобилизации работник должен быть трудоустроенным на предприятие до 18 мая 2024 года.

Те украинцы, кто получил должности после этой даты, в дальнейшем будут лишены статуса бронирования.

Если работник после этой даты появился на определенном предприятии и получал бронь – сейчас он такой возможности лишается. Это означает, что среди того количества забронированных, которое было до того, а мы говорили, что оно выросло от 900 000 до 1,6 миллиона, значительная часть потеряют статус забронированных,

– пояснил Богдан Кицак.

К слову, ранее стало известно, что все отсрочки от мобилизации, предоставленные решениями Минэкономики и через Дию, действуют не дольше чем до 28 февраля 2025 года.