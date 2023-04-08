Після вторгнення Росії в Україну чимало жінок опинилися за межами України, серед них багато мають медичні спеціальності. Наразі вони мають відтермінування.

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Чи дійсно військовозобов'язані жінки будуть обмежені у праві на виїзд за кордон

Проте українська влада розраховує на свідомість українок і сподівається, що з початком обов'язкового військового обліку вони звернуться до дипломатичних установ України в тій країні, в якій перебувають, і стануть на консульський облік. Саме такі вимоги визначені постановою Кабміну "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних".

Після введення правового режиму воєнного стану на фоні останніх змін до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, в суспільстві почали поширюватися чутки про те, що військовозобов’язані жінки будуть обмежені у праві на виїзд за кордон.

Однак чинні правила перетинання державного кордону не встановлюють будь-яких обмежень на перетин кордону жінкам, які пов'язані із введенням правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, на відміну від чоловіків. Станом на сьогодні, враховуючи добровільний облік військовозобов’язаних жінок до 2026 року, перспективи введення таких обмежень є примарними.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, чи можуть військовозобов'язані жінки виїжджати за кордон.

Досить поширеними є випадки, коли жінки із дітьми евакуйовувалися за кордон і, на мою думку, саме роль жінки у вихованні дітей є першопричиною того, чому на них не поширюються обмеження на виїзд. Також не слід забувати і про волонтерський напрямок, коли українські жінки власноруч возили й возять пікапи для ЗСУ з найвіддаленіших куточків Європи. Тотальна заборона на виїзд за кордон як військовозобов'язаним чоловікам, так і жінкам не принесе будь-якого позитивного результату, ані на лінії фронту, ані в житті простих українських сімей,

– вважає Владислав Юрчак.

Що кажуть у Міноборони

Наразі, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ті жінки, які навіть вже стали на військовий облік в Україні, все одно матимуть право виїжджати з країни під час воєнного стану.

При цьому, відтермінування до 2026 року робить весь цей процес далекою перспективою. Більшість експертів очікують, що до цього часу бойові дії вже завершаться й облік буде відбуватись в умовах мирного (нарешті) часу. Також із кінцем війни завершиться і термін тимчасового захисту для більшості українських біженців, їм потрібно буде повертатись на батьківщину.

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