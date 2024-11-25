Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера під час дискусії в European Policy Centre.

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У НАТО кажуть, що атакувати Росію у відповідь – "розумно"

Бауер зауважив, що НАТО вчинить "розумно", якщо у випадку атаки Росії завдасть ударів по ній.

Він наголосив також на важливості інвестувати більше у системи ППО та далекобійні можливості на тлі загрози з боку Росії.

Бауер додав, що "дуже радий", що в НАТО почали говорити про питання далекобійності.

Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми – оборонний альянс, тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити "стріли" (ракети – 24 Канал), які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати "стрільця", який знаходиться в Росії, якщо Росія нападе на нас,

– сказав генерал.

Голова Військового комітету НАТО також наголосив, що країнам Альянсу варто знищувати системи озброєнь, які використовуються для удару по державах НАТО.

"І, звичайно, оскільки ми є оборонним союзом, нам доведеться взяти на себе перший удар", – сказав він.

Нагадаємо, що російські безпілотники та ракети часто залітають на територію країн НАТО, через що там підіймають у повітря авіацію та стежать за ситуацією. А окрім цього, диктатор Путін також почав погрожувати Європі ударами, зокрема, ядерними після надання Україні дозволу бити західною зброєю по російських цілях.

Однак аналітики сумніваються, що Путін зможе використати ядерну зброю, зважаючи на тиск Китаю та обмеження з боку Заходу.