Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра во время дискуссии в European Policy Centre.

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В НАТО говорят, что атаковать Россию в ответ – "умно"

Бауэр отметил, что НАТО совершит "разумно", если в случае атаки России нанесет удары по ней.

Он отметил также важность инвестировать больше в системы ПВО и дальнобойные возможности на фоне угрозы со стороны России.

Бауэр добавил, что "очень рад", что в НАТО стали говорить о вопросах дальнобойности.

Я имею в виду, что раньше идея заключалась в том, что мы – оборонный альянс, поэтому мы будем сидеть и ждать, пока нас не нападут. И тогда, когда на нас нападут, мы сможем сбить прилетящие к нам "стрелы" (ракеты – 24 Канал). Но разумнее не только это делать, но и атаковать "стрелка", который находится в России, если Россия нападет на нас,

– сказал генерал.

Глава Военного комитета НАТО также отметил, что странам Альянса следует уничтожать системы вооружений, которые используются для удара по государствам НАТО.

"И, конечно, поскольку мы являемся оборонным союзом, нам придется взять на себя первый удар", – сказал он.

Напомним, что российские беспилотники и ракеты часто залетают на территорию стран НАТО, из-за чего там поднимают в воздух авиацию и следят за ситуацией. Кроме того, диктатор Путин также начал угрожать Европе ударами, в частности, ядерными после предоставления Украине разрешения бить западным оружием по российским целям.

Однако аналитики сомневаются, что Путин сможет использовать ядерное оружие, учитывая давление Китая и ограничения со стороны Запада.