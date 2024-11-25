Одним из последних таких поступков Кремля было повреждение двух подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Российские диверсии в Европе

Известно, что за несколько дней до инцидента в Балтийском море российский разведывательный корабль "Янтарь" вывели из Ирландского моря ирландскими военно-морскими силами после того, как он вошел в контролируемые Ирландией воды и патрулировал территорию, где находятся важные энергетические и интернет-провода и кабели.

Кроме того, Запад подозревает, что Россия также причастна к поджогам в Польше, Великобритании, Чехии, Германии, Литве и Латвии.

А еще якобы был сорван заговор по убийству исполнительного директора Rheinmetall, что является основным немецким поставщиком артснарядов для ВСУ, Армина Паппергера.

Также в мае 2024 года был поджог металлургического завода компании Diehl в Берлине.

И это еще не все. Россия продолжает свою деятельность в странах Запада. Например, в Литве Кремль пытается подорвать запланированное развертывание немецкой армии, которая должна была бы укрепить восточный фланг НАТО. Россияне дезинформируют общество, что якобы немецкие солдаты насиловали женщин и хотели оккупировать Литву.

Оборонные компании США также предупреждают о возможных российских диверсиях.

А после саботажа железных дорог во Франции накануне парижских Олимпийских игр прошло три месяца. Однако разведслужбы страны до сих пор не смогли выяснить, причастна ли к этому Москва.

Почему Европа игнорирует диверсии России

"Мы наблюдаем агрессивные действия российских спецслужб уже в течение определенного времени. Россия использует весь инструментарий – от влияния на политические дискуссии до кибератак на объекты критической инфраструктуры и саботажа в значительных масштабах", - сказал бывший президент Федеральной службы внутренней разведки Германии.

Издание отмечает, что поступки России стали откровенным насилием, ее агрессию становится все труднее игнорировать, а политики заявляют, что "агрессивное поведение должно иметь политическую цену".

Некоторые страны Северной Европы и Балтии пытались бить тревогу по поводу российских диверсий, однако коллективная реакция Евросоюза и НАТО – заметно сдержанная.

"Мы просто слишком вежливы. Они нападают на нас теперь каждый день", – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Такая пассивность Европы частично объясняется страхом быть втянутыми в конфликт и нежеланием открыто противостоять России из-за своей неготовности.

Также среди препятствий – членство в НАТО Венгрии и Турции, "которые проявляют симпатию к России".

Даже в самые опасные моменты российская кампания по дестабилизации, похоже, тщательно продумана, чтобы не вызвать коллективного ответа со стороны НАТО в соответствии с положением о взаимной обороне западного военного Альянса, известного под названием "Статья 5",

- пишут в Politico.

Кроме того, в Альянсе до сих пор четко не определили, что такое гибридная война.

"Почему мы называем это гибридом? Потому что, по сути, когда вы называете это гибридом, вам не нужно ничего с этим делать. Если вы называете это терроризмом, то это означает реакцию", – заметил глава МИД Литвы.