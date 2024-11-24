24 Канал інформує, що британський журналіст Домінік Лоусон у своєму матеріалі для The Times нагадав, як кілька тижнів тому Путін погрожував Заходу відповіддю "переважною ядерною вогневою міццю", якщо Україні дозволять бити по Росії далекобійними ракетами західного виробництва.

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Путін намагається не втратити обличчя

Оскільки Україні зняли обмеження на застосування зброї, і вона вже кілька разів використовувала відповідні ракети для ударів по цілях на території Росії, Путін мусив зробити бодай що.

Аналітик також навів приклади, як далеко не поодинокі ядерні погрози Путіна зрештою залились леши погрозами.

"Якось Вашингтон уже повірив, що Кремль серйозно розглядає можливість розгортання тактичної ядерної зброї в Україні. Це було 2 роки тому, коли російські війська ЗСУ вдалось відкинути. Тоді Байден відправив директора ЦРУ Вільяма Бернса доповісти Сергію Наришкіну (його колезі на посаді глави СЗР), що робитимуть США, якщо Москва "стане ядерною", – зазначають у статті.

Китай поставив Росію у незручне становище

У своїх нещодавніх роздумах Бернс зазначив, що Наришкін висловив упевненість у своєму розумінні ситуації, стверджуючи, що президент Путін не планує використовувати ядерну зброю. Крім того, військовий історик Філліпс О'Брайен опублікував статтю в Bulletin of the Atomic Scientists, в якій заявив, що Китай фактично поставив Росію в незручне становище, змусивши Путіна підписати спільне комюніке з президентом Сі, в якому російський лідер публічно відмовився від потенційного використання ядерної зброї.

Путін не хоче миру

Він переконаний, що Путін навіть не розглядає імовірності переговорів і налаштований лише на знищення України як суверенної держави. Оскільки Росія не стала б наразі підтримувати ідею про мирну угоду.

І це, за його словами, має стати найочевиднішим для Заходу, який чомусь переконаний у зворотньому. Натомість союзники Києва мають зосередитись на тому, аби обсяг летальної допомоги сягнули максимуму, аби збільити важелі впливу України.

"Звичайно, вони цього не роблять; але це єдиний спосіб переконати Росію відмовитися від своїх цілей", – додає аналітик.

Чи наважиться Путін на більше

Лоусон охарактеризував економічну ситуацію в Росії як "огидну", підкресливши зростаючу хвилю суспільного невдоволення. Хоча ці настрої залишаються в основному придушеними, вони викликають занепокоєння щодо потенційних наслідків економічної політики президента Путіна.

Аналітик попередив, що підхід Путіна, який нагадує "структурну мілітаризацію" радянських часів, може призвести до жахливих наслідків для країни. Відповідаючи на питання про те, чи "перемагає" Путін, Лоусон твердо заявив, що ні. Крім того, незважаючи на існуючі загрози ядерної агресії проти країн НАТО, він скептично висловився щодо ймовірності такого нападу, припустивши, що лідер Кремля вважатиме за краще зберегти власне життя, ніж ескалацію відкритого конфлікту.