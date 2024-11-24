Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що Владімір Путін абсолютно неврівноважена людина, яка грається із ядерною зброєю. Це доказ для Заходу, що треба шукати способи, як усунути його від влади.

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Ігри Путіна

Ігор Ейдман зауважив, що кремлівський диктатор вже неодноразово погрожував світові застосуванням ядерної зброї. Західні лідери все менше реагують на такі його заяви.

Проте виникає враження, що Путін боїться ядерної війни більше ніж інші. Перед розмовами про дозвіл США на удари по Росії, диктатор несподівано кудись зник на 2 тижні. Такого давно уже не було,

– зазначив політолог.

На його думку, через страх за життя, Путін заховався, ймовірно, у своєму бункері. Він розуміє, що, у відповідь на його залякування, світ також має зброю для протидії.

Можливо, за цей час диктатор та його спецслужби прийняли рішення атакувати Україну міжконтинентальною ракетою, щоб вкотре налякати Захід, бо зрозуміли, що світ не готовий до рішучої відповіді на такі дії.

Путін не впевнений

Політолог зауважив, якби Путін був впевнений у силах свого війська, то не розмахував би ядерною зброєю, а спокійно виконував свої плани.

Він приймає дуже істеричні рішення, застосовуючи зовсім не за призначенням балістичну зброю. Це вказує на те, що кремлівський диктатор не впевнений у собі та дуже наляканий,

– підсумував він.

До слова, Путін заявив, що удар балістичною ракетою "Орешник" по Дніпру був відповіддю на "агресивні дії" країн НАТО. Він наголосив, що Росія готова до будь-якого розвитку подій і намагався запевнити у своїй рішучості.