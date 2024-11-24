Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин абсолютно неуравновешенный человек, который играет с ядерным оружием. Это доказательство для Запада, что надо искать способы, как устранить его от власти.

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Игры Путина

Игорь Эйдман отметил, что кремлевский диктатор уже неоднократно угрожал миру применением ядерного оружия. Западные лидеры все меньше реагируют на такие его заявления.

Однако возникает впечатление, что Путин боится ядерной войны больше чем другие. Перед разговорами о разрешении США на удары по России, диктатор неожиданно куда-то исчез на 2 недели. Такого давно уже не было,

– отметил политолог.

По его мнению, из-за страха за жизнь, Путин спрятался, вероятно, в своем бункере. Он понимает, что, в ответ на его запугивание, мир также имеет оружие для противодействия.

Возможно, за это время диктатор и его спецслужбы приняли решение атаковать Украину межконтинентальной ракетой, чтобы еще раз напугать Запад, потому что поняли, что мир не готов к решительному ответу на такие действия.

Путин не уверен

Политолог отметил, если бы Путин был уверен в силах своего войска, то не размахивал бы ядерным оружием, а спокойно выполнял свои планы.

Он принимает очень истерические решения, применяя совсем не по назначению баллистическое оружие. Это указывает на то, что кремлевский диктатор не уверен в себе и очень напуган,

– подытожил он.

К слову, Путин заявил, что удар баллистической ракетой "Орешник" по Днепру был ответом на "агрессивные действия" стран НАТО. Он отметил, что Россия готова к любому развитию событий и пытался заверить в своей решимости.