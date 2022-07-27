С октября 2021 года в Украине заработает процесс мобилизации женщин. Кого будут призывать к службе в первую очередь пока неизвестно, но адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак объяснил, кого точно не мобилизуют, несмотря на статус военнообязанной.

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Кто имеет право получить отсрочку

Кого будут призвать среди женщин, в первую очередь, будет зависеть от мобилизационной задачи Генштаба для каждого региона, для военкоматов и от того, какие специалисты необходимы армии. Однако женщина может получить отсрочку от мобилизации по тем же основаниям, что и военнообязанные мужчины – они указаны в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

К примеру, нельзя мобилизовать женщину, которая беременна или находится в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Если же в семье под мобилизацию подлежат и мужчина, и женщина, но при этом у них есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок, то один имеет право получить отсрочку.

На какой срок предоставляется отсрочка

Отсрочку дают на определенный период, и это тоже зависит от обстоятельств. К примеру, если это отсрочка по обучению – то на период обучения. А если по уходу за родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, то отсрочка будет до тех пор, пока этот уход необходим.

Кстати, нельзя мобилизовывать народных депутатов и депутатов. Но их отсрочка истекает, когда они перестают быть на этом посту.

Также не могут мобилизовать народных депутатов или депутатов. Но когда человек перестанет быть народным депутатом, исчезает возможность получения отсрочки для этого основания. В зависимости от каждого обстоятельства определяется свой срок,

– сказал Новак.

Адвокат подчеркнул, что гражданским будущим военнообязанным женщинам бояться не стоит – даже если бы военнообязанную женщину мобилизовали, это не значит, что ее отправят на фронт или прифронтовую зону. В подавляющем большинстве профессии по перечню – тыловые и штабные.

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