Від жовтня 2021 року в Україні запрацює процес мобілізації жінок. Кого будуть прикликати до служби у першу чергу наразі невідомо, але адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак пояснив, кого точно не мобілізують попри статус військовозобов'язаної.

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Хто має право отримати відстрочку

Кого прикликатимуть серед жінок у першу чергу залежатиме від мобілізаційного завдання Генштабу для кожного регіону, для військкоматів та від того, які спеціалісти необхідні армії. Проте жінка може отримати відстрочення від мобілізації на тих же підставах, що й військовозобов‘язані чоловіки – вони вказані у Статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

До прикладу, не можна мобілізувати жінку, яка вагітна або перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною до 3 років.

Якщо ж у сім’ї під мобілізацію підлягають і чоловік, і жінка, але при цьому у них є хоча б одна неповнолітня дитина, то хтось один має право отримати відстрочку.

На який термін надається відстрочка

Відстрочку дають на певний період і це теж залежить від обставин. Наприклад, якщо це відстрочка по навчанню – то на період навчання. А якщо по догляду за родичами, які потребують постійного догляду, то відстрочка буде доти, доки цей догляд необхідний.

До слова, не можна мобілізовувати народних депутатів та депутаток. Але їхня відстрочка закінчується, коли вони перестають бути на цій посаді.

Так само не можуть мобілізувати народних депутаток чи депутатів. Але коли людина перестане бути народним депутатом, то зникає можливість отримання відстрочки для цієї підстави. В залежності від кожної обставини визначається свій термін,

– сказав Новак.

Адвокат наголосив, що цивільним майбутнім військовозобов'язаним жінкам боятися не варто – навіть якби військовозобов’язану жінку мобілізували, це не означає, що її відправлять на фронт чи прифронтову зону. У переважній більшості професії з переліку – тилові й штабні.

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