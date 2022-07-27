Розібратися, якими будуть обов'язки у жінок, які стануть на військовий облік, пояснив адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак.

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Він пояснив, що законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок та чоловіків. Відповідно, на жінок, які стануть військовозобов'язаними, поширюються ті самі норми, що й на військовозобов'язаних чоловіків.

Військовозобов'язані жінки повинні:

Бути на військовому обліку за місцем проживання. У разі тимчасового вибуття за кордон – за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України.

Не змінювати місце фактичного проживання з моменту оголошення мобілізації.

Проходити медогляд та лікування згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії.

Проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі.

У семиденний строк прибувати до ТЦКСП для зняття з обліку, якщо жінка змінює місце проживання, їде у відрядження, на навчання, відпустку чи лікування за кордон більш ніж на 3 місяці тощо.

У семиденний строк повідомляти про зміну сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи й посади.

Негайно повідомляти ТЦКСП (органам СБУ) за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа.

Крім того, жінки зобов'язані прибувати за викликом ТЦКСП на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені у мобілізаційних розпорядженнях, повістках тощо, для:

взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час;

оформлення військово-облікових документів, приписки;

проходження медичного огляду;

направлення на підготовку;

призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних.

Кому потрібно буде стати на військовий облік

Існує перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Телекомунікації та радіотехніка;

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

Науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія;

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Чи оголосять в Україні тотальну мобілізацію жінок: дивіться відео