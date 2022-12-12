Так, россияне сосредотачивают усилия, наступая на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В других направлениях враг пытается сдерживать действия ВСУ.

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Обстрелы и мородерство

За сутки оккупанты нанесли 6 ракетных ударов, в частности, 4 – по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области. Кроме того, из реактивных систем залпового огня был обстрелян Херсон.

На оккупированной территории Херсонщины захватчики продолжают мародерить. На 11 декабря из села Рубановка вывезли оборудование местных сельскохозяйственных предприятий.

Рейды в Крыму и мобилизация женщин

В оккупированном Крыму россияне проводят рейды. К примеру, в Межводном и Черноморском оккупанты активизировали административно-полицейские и контрразведывательные мероприятия.

Враг несет бешеные потери. В местной больнице Кременной Луганщины находятся более 100 военнослужащих противника с ранениями разной степени тяжести. Более того, чтобы восполнить эти потери и доукомплектовать подразделения 1 армейского корпуса, россияне додумались призывать за мобилизацией женщин.

В Донецке уже призвали 28 женщин. Калининский районный военный комиссариат направил их на подготовку.

Ситуация по всем направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок противника не было выявлено. Подразделения белорусских и российских сил продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

обстановка не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок противника не было выявлено. Подразделения белорусских и российских сил продолжают находиться в приграничных с Украиной районах. За сутки оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелка, Старица, Огирево, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении под обстрелы попали села Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

под обстрелы попали села Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском – Тернов, Ямполевки и Торское Донецкой области.

– Тернов, Ямполевки и Торское Донецкой области. На Бахмутском направлении россияне били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам почти 20 населенных пунктов. Под обстрелы попали Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр и Дружба в Донецкой области.

россияне били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам почти 20 населенных пунктов. Под обстрелы попали Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр и Дружба в Донецкой области. На Авдеевском направлении обстрелам подверглись, в частности, Железное, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опросное, Водяное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

обстрелам подверглись, в частности, Железное, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опросное, Водяное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. На Новопавловском направлении были обстреляны районы Угледара, Богоявленки, Новоукраинки и Пречистовки Донецкой области.

были обстреляны районы Угледара, Богоявленки, Новоукраинки и Пречистовки Донецкой области. На Запорожском направлении противник бил по Времовке на Донетчине и Зеленому Полю, Новополю, Новодаровке, Малиновке, Гуляйполю, Дорожнянке, Гуляйпилскому, Волшебному, Белогорью, Малой Токмачке и Ореховому Запорожской области.

противник бил по Времовке на Донетчине и Зеленому Полю, Новополю, Новодаровке, Малиновке, Гуляйполю, Дорожнянке, Гуляйпилскому, Волшебному, Белогорью, Малой Токмачке и Ореховому Запорожской области. На Херсонском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии обстреливали населенные пункты Херсонской области и самого Херсона. К сожалению, есть погибшие среди мирного населения, пострадала гражданская инфраструктура.

Однако украинская авиация в сутки 4 раза ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава оккупантов.