Так, росіяни зосереджують зусилля, наступаючи на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії ЗСУ.

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Обстріли та мородерство

За добу окупанти завдали 6 ракетних ударів, зокрема, 4 – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області. Крім того, з реактивних систем залпового вогню обстріляли Херсон.

На окупованій території Херсонщини загарбники продовжують мародерити. Станом на 11 грудня з села Рубанівка вивезли устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств.

Рейди в Криму та мобілізація жінок

В окупованому Криму росіяни проводять рейди. Наприклад, у Міжводному та Чорноморському окупанти активізували адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні заходи.

Ворог зазнає шалених втрат. У місцевій лікарні Кремінної, що на Луганщині, перебувають понад 100 військовослужбовців противника з пораненнями різного ступеня важкості. Ба більше, аби поповнити ці втрати та доукомплектувати підрозділи 1 армійського корпусу, росіяни додумались призивати за мобілізацією жінок.

У Донецьку вже призвали 28 жінок. Калінінський районним військовим комісаріат направив їх на підготовку.

Ситуація на всіх напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка не змінилась. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявили. Підрозділи білоруських та російських сил продовжують перебувати в прикордонних з Україною районах.

обстановка не змінилась. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявили. Підрозділи білоруських та російських сил продовжують перебувати в прикордонних з Україною районах. За добу окупанти з мінометів та артилерії обстріляли райони населених пунктів Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку під обстріли потрапили села Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

під обстріли потрапили села Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському – Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

– Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку росіяни гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах майже 20 населених пунктів. Під обстріли потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр та Дружба на Донеччині.

росіяни гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах майже 20 населених пунктів. Під обстріли потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр та Дружба на Донеччині. На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Залізне, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

обстрілів зазнали, зокрема, Залізне, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріляно райони Вугледару, Богоявленки, Новоукраїнки та Пречистівки Донецької області.

обстріляно райони Вугледару, Богоявленки, Новоукраїнки та Пречистівки Донецької області. На Запорізькому напрямку противник бив по Времівці на Донеччині та Зеленому Полю, Новополю, Новодарівці, Малинівці, Гуляйполю, Дорожнянці, Гуляйпілському, Чарівному, Білогір’ю, Малій Токмачці та Оріхову Запорізької області.

противник бив по Времівці на Донеччині та Зеленому Полю, Новополю, Новодарівці, Малинівці, Гуляйполю, Дорожнянці, Гуляйпілському, Чарівному, Білогір’ю, Малій Токмачці та Оріхову Запорізької області. На Херсонському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювали населені пункти Херсонської області та самого міста Херсон. На жаль, є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура.

Проте українська авіація за добу 4 рази вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Наші ракетники і артилеристи вразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів.