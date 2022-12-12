Так, росіяни зосереджують зусилля, наступаючи на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії ЗСУ.
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Обстріли та мородерство
За добу окупанти завдали 6 ракетних ударів, зокрема, 4 – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області. Крім того, з реактивних систем залпового вогню обстріляли Херсон.
На окупованій території Херсонщини загарбники продовжують мародерити. Станом на 11 грудня з села Рубанівка вивезли устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств.
Рейди в Криму та мобілізація жінок
В окупованому Криму росіяни проводять рейди. Наприклад, у Міжводному та Чорноморському окупанти активізували адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні заходи.
Ворог зазнає шалених втрат. У місцевій лікарні Кремінної, що на Луганщині, перебувають понад 100 військовослужбовців противника з пораненнями різного ступеня важкості. Ба більше, аби поповнити ці втрати та доукомплектувати підрозділи 1 армійського корпусу, росіяни додумались призивати за мобілізацією жінок.
У Донецьку вже призвали 28 жінок. Калінінський районним військовим комісаріат направив їх на підготовку.
Ситуація на всіх напрямках
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка не змінилась. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявили. Підрозділи білоруських та російських сил продовжують перебувати в прикордонних з Україною районах.
- За добу окупанти з мінометів та артилерії обстріляли райони населених пунктів Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна та Кам’янка Харківської області.
- На Куп’янському напрямку під обстріли потрапили села Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.
- На Лиманському – Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.
- На Бахмутському напрямку росіяни гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах майже 20 населених пунктів. Під обстріли потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр та Дружба на Донеччині.
- На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Залізне, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку обстріляно райони Вугледару, Богоявленки, Новоукраїнки та Пречистівки Донецької області.
- На Запорізькому напрямку противник бив по Времівці на Донеччині та Зеленому Полю, Новополю, Новодарівці, Малинівці, Гуляйполю, Дорожнянці, Гуляйпілському, Чарівному, Білогір’ю, Малій Токмачці та Оріхову Запорізької області.
- На Херсонському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювали населені пункти Херсонської області та самого міста Херсон. На жаль, є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура.
Проте українська авіація за добу 4 рази вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Наші ракетники і артилеристи вразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів.