Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, если россия уже использует ресурс заключенных, то это признак отчаяния.

Кстати россияне не проводят массовую мобилизацию в Херсоне, потому что знают, чем это закончится, – Соболевский

Мощное ли подкрепление "зеки" для армии россии

Коваленко отметил, что подразделение, которое полностью будет сформировано именно из "зеков", будет очень проблематичным. Речь идет о батальонно-тактической группе от 500 или 800 человек, в зависимости от функций и ее назначения.

Ведь, заметил он, это будет несколько сотен полностью вооруженных "зеков". Такая группа может даже не подчиняться непосредственно приказам командования.

На самом деле это, мне кажется, будет большая проблема именно для российских оккупационных войск и командования, где будет находиться такая неконтролируемая группа. Потому как прежде всего "зеки" – это люди, которые не подчиняются приказам,

– объяснил военный эксперт.

Если же, по словам Коваленко, это будет не целое подразделение, а их будут размещать по разным, то какую-то решающую роль такая группировка не будет играть.

К тому же, подчеркнул он, если армия начинает использовать ресурс заключенных, то это уже признак отчаяния из-за ситуации, в которой она оказалась.

Мощное ли подкрепление "зеки" для армии россии: смотрите видео

"Вербовка заключенных достаточно существенная дилемма"

Коваленко отметил, что в криминальном мире не очень одобряют участие "зеков" в военных конфликтах и в силовых структурах. Люди, которые на это идут, это заключенные, уже служившие интересам полиции или служб.

То есть они не из криминального мира, они изгнанники криминального мира. А если из криминального мира кто-то идет в армию, то он тоже становится изгнанником,

– сказал он.

По словам военно-политического обозревателя, если такой "зэк" вернется в тюрьму, его там могут даже убить. Поэтому вербовка именно заключенных достаточно существенная дилемма.

Обратите внимание! После серии мощных взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки в Крыму, для армии РФ может быть дан приказ наступать. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак объяснил, может ли россия объявить мобилизацию.

Мобилизация в россии: что известно

оккупанты изо всех сил пытаются пополнить запасы своего войска. Для этого проводят не только скрытую мобилизацию, но и набирают добровольцев. С последним у захватчика не все так гладко.

Чаще убивать украинцев приходят граждане россии из отдаленных регионов. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, чтобы избежать мобилизации, в армию привлекут и заключенных.

россия также проводит мобилизацию на оккупированной территории Донбасса, буквально по дворам ищет кого бы призвать. В то же время у "лнр" есть возможность откупиться от службы.

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