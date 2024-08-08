Общий мобилизационный ресурс врага составляет 3 миллиона человек. Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник в разговоре с 24 Каналом поделился, как Россия пополняет войско.

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Откуда Россия берет мобилизационный ресурс

Полковник ВСУ в запасе рассказал, что Россия начала процесс вербовки наемников на мировых площадках. Уже есть подтвержденные варианты с Кубы и Африки, скоро и до Азии дойдут.

Это не будут большие ударные корпуса как во время Гражданской войны в 1917 –1921 годах. Когда 50 тысячный корпус китайцев помогал устанавливать советскую власть. Однако несколько тысяч россияне точно затянут на фронт.

И давайте не будем недооценивать пропаганду, которая работает на высоченном уровне. Как только упадет клич в замученное население вроде "вставай страна огромная", это может иметь коэффициент полезного действия. Повторю свой фундаментальный тезис: держим баланс. Умение держать баланс – это высшее из искусств,

– подчеркнул Петр Черник.

В случае необходимости КНДР может подбросить россиянам как минимум несколько инженерных бригад. Они могут приехать непосредственно на линию боестолкновения, ведь оккупантам безразлично – это пехотинец или инженер.

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Если 5 тысяч человек заменят людей, которые занимаются логистикой, строят блиндажи и ремонтируют дороги, то они имеющийся потенциал высвободят в виде пехоты. Дадут несколько гранат, магазинов к автомату Калашникова и бросят на очередной мясной штурм. Это не является проблемой для врага, такой у них менталитет.