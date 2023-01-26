Таким образом, мобилизованных захватчиков будут использовать в войне против Украины. Об этом сообщили британские разведчики.

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Россия бросит на фронт мобилизованных, тренированных в Беларуси

Россия завершила подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси, где она проходила обучение с осени 2022 года. Мобилизированных будут использовать на фронте после нескольких недель тренировок.

Большая часть 2-й гвардейской мотострелковой дивизии теперь была переброшена обратно в Россию, прежде чем, наверное, будет снова задействована в Украине.

Разведчики говорят, что дивизия входит в состав 1-й гвардейской танковой армии и понесла большие потери в начале войны. Сейчас это преимущественно мобилизованный персонал, эксплуатирующий старое оборудование, снятое с хранения. Его боевая эффективность, вероятно, будет ограничена, несмотря на несколько недель тренировок.

Существует реальная вероятность того, что другие российские подразделения проводят ротацию в Беларуси для аналогичной подготовки и что Россия будет продолжать использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для сохранения своих сил в Украине,

– добавили в разведке Британии.

Путин пытается незаметно провести новую мобилизацию и готовится к затяжной войне

В ISW заявили, что Владимир Путин пытается незаметно провести очередную волну мобилизации, чтобы сберечь свою внутреннюю базу поддержки. Американские и западные чиновники сообщили, что диктатор планирует незаметно мобилизовать до 200 тысяч человек.

Кроме того, Путин пытается упорядочить российское информационное пространство, готовясь к затяжной войне.