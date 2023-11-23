Об этом в интервью заявил начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он также объяснил, почему сейчас эту категорию военнообязанных не мобилизуют.

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Почему не мобилизуют военнообязанных до 27 лет

Согласно действующему законодательству, военнообязанными являются граждане от 18 до 60 лет, которые по своему состоянию здоровья могут проходить военную службу. Впрочем, есть категория призывников от 18 до 27 лет, которых могут призвать на срочную службу. Пока такая категория мобилизации не подлежит.

Фитьо объяснил, что эту категорию военнообязанных не мобилизуют, поскольку нет указа Президента Украины на увольнение по демобилизации предыдущих срочников и набор новых.

Вместе с тем Фитьо подчеркнул, что военнообязанные граждане после получения повестки должны явиться в ТЦК лично. После этого они проходят медицинское освидетельствование и обновляют военно-учетные данные. Если нет причин для получения отсрочки, то военнообязанных отправляют в учебные центры, а уже после – направляют в воинские части.

В Раде готовят законопроект о мобилизации и демобилизации

В настоящее время в Верховной Раде готовят законопроект о мобилизации и демобилизации. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он уточнил, что сейчас продолжаются консультации с военными, а также идут постоянные обсуждения в Комитете по вопросам безопасности.

Арахамия подчеркнул, что новый законопроект касается следующих вопросов:

Что делать с военными, воюющими 2 года без ротации?

Почему люди с инвалидностью 1 и 2 группы не могут демобилизоваться?

Вернувшиеся из плена бойцы пока не имеют возможности демобилизоваться.

Также есть онкобольные военные, которые могут выполнять задачи очень ограниченно. Следовательно, с ними тоже нужно юридически решить вопрос.

Кроме того, следует урегулировать вопросы с призывным возрастом.

Разработать комплексный документ планируют до конца 2023 года.