Население России молчит о погибших сыновьях

Россияне знают, что их военные гибнут в Украине. Об этом в интервью заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

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Не знать они не могут, потому что идут гробы, похороны в значительной части регионов России, от Бурятии до Кавказа, в центральной России. Этого не скрыть. Конечно, они это видят, понимают, что погибшие есть. Но об этом нигде не говорят. В России просто могильное молчание

– сказал Фейгин.

Он объяснил, что россияне никогда не говорят о том, чего не показывают по телевизору. Ведь, по их мнению, этого просто не существует.

Кремль не скрывает информацию о том, где погибли военные. В то же время придумывает басни относительно срочников,которых ищут. Мол, солдат подхватил болезнь и т.д. Россияне готовы молчать о своих погибших родственниках, лишь бы получить выплаты. Некоторые из них даже гордятся тем, что их сыновья погибают на войне.

Мобильные крематории, закупленные Кремлем, работают плохо.

Поэтому, как я слышал, чтобы сжигать останки, в Ростове используют чуть ли не плавильные печи. Там есть разные заводы и их используют для масштабных сжиганий. Просто в приграничных городах нет крематориев,

– рассказал правозащитник.

По его словам, выплаты за погибших смогут получить только семьи офицеров или кадровых военных. В то же время за обычных срочников никто платить не планирует.

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