Населення Росії мовчить про загиблих синів

Росіяни знають, що їхні військові гинуть в Україні. Про це в інтерв'ю заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Не знати вони не можуть, тому що йдуть труни, похорони у значній частині регіонів Росії, від Бурятії до Кавказу, у центральній Росії. Цього не приховати. Звичайно, вони це бачать, розуміють, що загиблі є. Але про це ніде не кажуть. У Росії просто могильне мовчання

– сказав Фейгін.

Він пояснив, що росіяни ніколи не говорять про те, чого не показують по телевізору. Адже, на їхню думку, тоді цього просто не існує.

Кремль не приховує інформацію про те, де загинули військові. Водночас вигадує байки щодо строковиків, яких шукають. Мовляв, солдат підхопив хворобу тощо. Росіяни готові мовчати про своїх загиблих родичів, аби лиш отримати виплати. Дехто з них навіть пишається тим, що їхні сини гинуть на війні.

Мобільні крематорії, які закупив Кремль, працюють погано.

Тому, як я чув, щоб спалювати останки, у Ростові використовують мало не плавильні печі. Там є різні заводи і їх використовують для масштабних спалень. Просто у прикордонних містах немає крематоріїв,

– розповів правозахисник.

За його словами, виплати за загиблих зможуть отримати лише сім'ї офіцерів чи кадрових військових. Водночас за звичайних строковиків ніхто платити не планує.

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