За словами Зеленського, він хоче максимально скоротити кількість жертв та терміни цієї війни. Російські війська повинні повернутися на компромісні території – туди, де вони були до нападу 24 лютого.

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Окупанти не зможуть захопити Київ

За словами президента, він розуміє, що змусити Росію повністю звільнити територію України неможливо, адже це призведе до третьої світової війни.

"Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо розв'язати питання Донбасу, складне питання Донбасу. Дивіться, мені не 70 років – ви зрозумієте, про що я. Мені не 70 років, у мене точно є час. Але я тут ненадовго, і після мене прийде гідний чоловік", – зауважив Зеленський.

Президент хоче закінчити цю війну, аби не загинули сотні тисяч людей. Саме тому він ніколи навіть не розглядав нападу на Донбас чи Крим.

Бо глибоко розумію, скільки тисяч наших людей загинули. І якою була б ціна цих територій, хай навіть відвойованих. Ніхто не знає. Ось зараз росіяни зайшли зі своєю міццю – близько 20 тисяч загиблих. З усією своєю міццю. А вони, вибачте мені, не увійшли до Києва. Поки що не ввійшли,

– зазначив Зеленський.

За його словами, навряд окупанти увійдуть в столицю. Однак, якщо це таки трапиться, то їм потрібно буде близько 100 тисяч військових.

"Неможливо по-іншому впоратися з таким містом, таким населенням. У Києві живого населення, яке не виїхало, — 3 мільйони. Ви ж розумієте, що це таке? Це просто величезна кількість людей", – підсумував президент.

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