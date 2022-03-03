Оккупанты все больше прибегают к похищению мобильных телефонов или сим-карт, поскольку сейчас они без средств связи. Поэтому мобильные операторы заблокировали звонки в Россию и ограничили активацию только купленных карт.

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В Госспецсвязи призывают украинцев быть осторожнее, поскольку из-за отсутствия средств связи, захватчики могут прибегать к похищению мобильных телефонов. В таком случае граждан призывают сразу связаться с оператором и сообщить об этом. Тогда эту карту заблокируют и оккупант не сможет ею воспользоваться.

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