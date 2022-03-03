Также подобные ограничения действуют для абонентов, пользующихся фиксированной связью, отмечают в Госспецсвязи.

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Такие меры необходимы для того, чтобы оккупанты не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Беларусь.

У оккупантов в настоящее время нет средств связи, с помощью которых могут осуществлять передачу данных, звонки между собой и в страны-агрессоры. Поэтому учащаются случаи кражи мобильных телефонов украинцев рашистами. Украинцам рекомендуют усилить защиту телефонов, в том числе установить пин-код для сим-карты, а также пароль на телефон.

Обратите внимание! Мобильные сети Украины работают в чрезвычайном режиме оперативно-технического управления. Мобильная связь и доступ к интернету обеспечены, однако на местности, где продолжаются контрдиверсионные или боевые действия, могут быть перебои со связью и доступом к интернету.

Ранее мы рассказали, что делать, если оккупанты отобрали ваш телефон и SIM-карту.

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