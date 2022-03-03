Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком, зазначають у Держспецзв’язку.
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Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в Росію та Білорусь.
Окупанти нині не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передачу даних, дзвінки між собою та до країн-агресорів. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців рашистами. Українцям рекомендують посилити захист телефонів, зокрема встановити пін-код для сім-картки, а також пароль на телефон.
Раніше ми розповіли, що робити, якщо окупанти відібрали ваш телефон і SIM-карту.
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