В КМВА предположили, когда в столице появятся первые мобильные укрытия за бюджетные средства

В эфире телемарафона пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп отметила, что обеспечение укрытиями гражданской защиты в столице в настоящее время является неравномерным.

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Когда появятся укрытия?

Что касается сроков установки первых укрытий за счет бюджетных средств, вероятно, это может произойти в конце этого года. Потому что, как вы знаете, одно укрытие, которое было анонсировано и установлено в столице, было построено за счет внебюджетных средств– сказала пресс-секретарь КГВА.

По словам Екатерины Поп, дефицит укрытий наблюдается в некоторых жилых массивах на левом берегу города. Кроме того, особая потребность в защитных сооружениях существует в местах массового скопления людей, прежде всего возле остановок общественного транспорта.

Пресс-секретарь напомнила, что для решения проблемы Рада обороны Киева приняла решение провести аудит этих локаций, актуализировать списки и "определить перераспределение ресурсов, в том числе на уровне столицы, для установки укрытий гражданской защиты".

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Напомним, 15 октября на Берестейском проспекте возле остановки "Парк Ивана Багряного" начали установку первого в столице мобильного укрытия. Оно рассчитано на 10 человек и оборудовано местом для инвалидной коляски. Приобретение и монтаж укрытия профинансировали меценаты по просьбе мэра Виталия Кличко.