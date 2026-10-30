У КМВА припустили, коли у столиці з'являться перші мобільні укриття за бюджетні кошти

В етері телемарафону речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп зауважила, що забезпечення укриттями цивільного захисту в столиці наразі є нерівномірним.

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Коли будуть укриття?

Стосовно термінів встановлення найперших укриттів за бюджетні кошти, ймовірно, це може бути кінець цього року. Тому що, як ви знаєте, одне укриття, яке було анонсоване і встановлене в столиці, воно було за позабюджетні кошти– сказала речниця КМВА.

За словами Катерини Поп, дефіцит сховищ спостерігається в деяких житлових масивах на лівому березі міста. Крім того, особлива потреба в захисних спорудах існує у місцях масового скупчення людей, передусім біля зупинок громадського транспорту.

Речниця нагадала, що задля розв'язання проблеми Рада оборони Києва ухвалила рішення провести аудит цих локацій, актуалізувати списки та "визначити перерозподіл ресурсів, у тому числі на рівні столиці для встановлення укриттів цивільного захисту".

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Нагадаємо, 15 жовтня на Берестейському проспекті біля зупинки "Парк Івана Багряного" розпочали встановлення першого в столиці мобільного укриття. Воно розраховане на 10 людей і обладнане місцем для крісла колісного. Придбання та монтаж сховища профінансували меценати на прохання міського голови Віталія Кличка.