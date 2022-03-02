Они отметили, что чеченцы поддерживают украинцев и желают им победы.
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Мочите этих оккупантов на своей земле. Каждый убитый российский оккупант – это бальзам на нашу душу,
– заявили демонстранты.
Чеченцы добавили, что русские убивали их в течение двух войн, а сегодня они пришли убивать украинцев. Призвали сделать все, чтобы враг вернулся домой "грузом 200" или остался в плену.
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