Они отметили, что чеченцы поддерживают украинцев и желают им победы.

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Мочите этих оккупантов на своей земле. Каждый убитый российский оккупант – это бальзам на нашу душу,

– заявили демонстранты.

Чеченцы добавили, что русские убивали их в течение двух войн, а сегодня они пришли убивать украинцев. Призвали сделать все, чтобы враг вернулся домой "грузом 200" или остался в плену.

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