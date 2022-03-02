Вони наголосили, що чеченці підтримують українців та бажають їм перемоги.

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Мочіть цих окупантів на своїй землі. Кожен вбитий російський окупант – це бальзам на нашу душу,

– наголосили демонстранти.

Чеченці додали, що росіяни вбивали їх протягом двох воєн, а сьогодні вони прийшли вбивати українців. Закликали зробити все, аби ворог повернувся додому "грузом 200" або залишився в полоні.



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