Немало экологических организаций в Украине работают на гранты, они занимаются только узким вопросом, а масштабные проблемы их не интересуют.

Мода на экологический популизм, когда за определенное вознаграждение так называемые активисты готовы устроить забастовки или пикетировать предприятия, очень вредит решению проблем с экологией в Украине. Такое мнение высказал политолог Кость Бондаренко, сообщает 5 канал.

Сегодня существует мода на этот экологический популизм. И эта мода перекинулась и на территорию Украины. Многие, очевидно, на этом зарабатывают дивиденды, если не финансовые, то политические. Мы просто не думаем о следующих поколениях, даже не следующих, а и о завтрашнем дне для себя, а сегодня распродаем все, что только можно распродать в Украине,

– заявил Бондаренко.

При этом он констатирует, что из-за того, что немало экологических организаций в Украине работают на гранты, они занимаются только узким вопросом, а масштабные проблемы их не интересуют.

"Многие считают, что экология – это слишком узкая система. Экологические организации, они вроде и работают, но очевидно, что немалое количество экологических организаций работают на гранты, и, соответственно, выступают с позиции: есть грант, скажем, они отрабатывают", – добавил политолог.