Чимало екологічних організацій в Україні працюють на гранти, вони переймаються лише вузькими питаннями, а масштабні проблеми їх не цікавлять.

Мода на екологічний популізм, коли за певну винагороду так звані активісти готові влаштувати страйки чи пікетувати підприємства, дуже шкодить вирішенню проблем з екологією в Україні. Таку думку висловив політолог Кость Бондаренко, повідомляє 5 канал.

Сьогодні існує мода на цей екологічний популізм. І ця ж мода перекинулася і на територію України. Багато хто, очевидно, на цьому заробляє дивіденди, як не фінансові, то політичні. Ми просто не думаємо про наступні покоління, навіть не про наступні, а й про день завтрашній для себе, а сьогодні розпродаємо все, що тільки можна розпродати в Україні,

– заявив Бондаренко

При цьому він констатує, що через те, що чимало екологічних організацій в Україні працюють на гранти, вони переймаються лише вузькими питаннями, а масштабні проблеми їх не цікавлять.

"Багато хто вважає, що екологія – це надто вузька система. Екологічні організації, вони ніби й працюють, але очевидно, що чимала кількість екологічних організацій працюють на гранти, і, відповідно, виступають з позиції: є грант, скажімо, вони відпрацьовують", – додав політолог.