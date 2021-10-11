На сегодня готовность оборудования составляет около 95%, а именно ведется подготовка к пуско-наладочным работам. Очень интенсивно выполняются работы на комплексе воздухораспределительной установки, начат монтаж основного технологического оборудования производства компании Air Liquide. В 2022 году планируется полное завершение проекта.

В строительство этого энергоэффективного комплекса "Метинвест" инвестировал почти 85 миллионов долларов.

Оборудование комплекса позволит обеспечить потребности меткомбината в кислороде и азоте, необходимых для производства чугуна и стали. Это действительно большой и уникальный для компании проект,

– отметил главный энергетик ММК имени Ильича группы Метинвест Александр Власов.

В 2019 году международная горно-металлургическая группа компаний Метинвест подписала контракт с мировым лидером в области производства и поставки газов, технологий и услуг для промышленности и здравоохранения Air Liquide на строительство воздухоразделительной установки. Было привлечено финансирование государственного экспортно-кредитного агентства Франции (Bpifrance Assurance Export).