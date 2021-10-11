На сьогодні готовність обладнання складає близько 95%, а саме ведеться підготовка до пуско-налагоджувальних робіт. Дуже інтенсивно виконуються роботи на комплексі повітророзподільчої установки, розпочато монтаж основного технологічного обладнання виробництва компанії Air Liquide. У 2022 році планується повне завершення проєкту.

У будівництво цього енергоефективного комплексу "Метінвест" інвестував майже 85 мільйонів доларів.

Обладнання комплексу дозволить забезпечити потреби меткомбінату в кисні й азоті, необхідних для виробництва чавуну і сталі. Це дійсно великий і унікальний для компанії проєкт,

– зазначив головний енергетик ММК імені Ілліча групи Метінвест Олександр Власов.

У 2019 році міжнародна гірничо-металургійна група компаній Метінвест підписала контракт зі світовим лідером в галузі виробництва і постачання газів, технологій і послуг для промисловості й охорони здоров'я Air Liquide на будівництво повітророздільної установки. Було залучено фінансування державного експортно-кредитного агентства Франції (Bpifrance Assurance Export).