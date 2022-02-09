Теперь танк имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО. Об этом заявил директор ХБЗ Герман Сметанин.

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Эта боевая машина является основным танком Вооруженных Сил Украины и предназначена для:

усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя;

прорыва укрепленных позиций;

уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника;

быстрой организации оборонительных рубежей.

Специалисты при проведении капитального ремонта и модернизации по заказу Минобороны оснастили танк новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне,

– отметили в Укроборонпроме.

Кроме того, усовершенствована топливная система и установлена ​​дополнительная бронированная защита баков.

Модернизированный танк Т-64БВ испытали перед запуском / Фото Укроборонпрома