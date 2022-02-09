Теперь танк имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО. Об этом заявил директор ХБЗ Герман Сметанин.
Читайте также Впервые за годы независимости: украинские предприятия модернизируют фрегат "Гетман Сагайдачный"
Эта боевая машина является основным танком Вооруженных Сил Украины и предназначена для:
- усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя;
- прорыва укрепленных позиций;
- уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника;
- быстрой организации оборонительных рубежей.
Специалисты при проведении капитального ремонта и модернизации по заказу Минобороны оснастили танк новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне,
– отметили в Укроборонпроме.
Кроме того, усовершенствована топливная система и установлена дополнительная бронированная защита баков.
Модернизированный танк Т-64БВ испытали перед запуском / Фото Укроборонпрома