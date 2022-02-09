Відтепер танк має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв'язку, які повністю відповідають стандартам НАТО. Про це заявив директор ХЗБТ Герман Сметанін.

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Ця бойова машина є основним танком Збройних сил України та призначена для:

посилення механізованих підрозділів у всіх видах загальновійськового бою;

прориву укріплених позицій;

знищення вогневих точок, техніки та живої сили противника;

швидкої організації оборонних рубежів.

Фахівці під час проведення капітального ремонту й модернізації на замовлення Міноборони оснастили танк новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими решітчастими екранами та гумовими щитками на башті,

– зазначили в Укроборонпромі.

Окрім цього, удосконалена паливна система та встановлено додатковий броньований захист баків.

Модернізований танк Т-64БВ випробували перед запуском / Фото Укроборонпрому