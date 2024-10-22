Политологи указывают, что поначалу в БРИКС играла первую скрипку Россия, но теперь последнее слово за Китаем. У Индии также сильные позиции.

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Как прошла встреча Путина и Моди

По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, мы регулярно находимся в контакте. Мы считаем, что проблемы должны решаться мирным способом. И мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы отдаем приоритет человечеству,

– сказал премьер Индии.

Забавно, но Путин забыл, что его речь должны переводить. Чтобы сгладить впечатление, он пошутил: "У нас такие отношения, что я думал, вы и так все поймете".

Объятия Путина и Моди: смотрите видео

Пропагандисты видят в этом жесте символ крепкой дружбы. Про "мир-дружбу-кукурузу" во время встречи говорили обе стороны.

Моди даже дублировал свои сообщения в соцсети Х на русском языке. Он писал о "ни с чем не сравнимой связи", а сам саммит назвал очень важным.

"Обсуждения на нем помогут сделать нашу планету лучше", – уверен премьер.

Следует сказать, что это не первые объятия Моди с Путиным. 8 июля, в день удара по Охматдету, оба лидера тоже обнимались, что вызвало резкую критику со стороны Владимира Зеленского.