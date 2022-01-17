Взрыв произошел в северной части Могадишо. Там расположены гостиницы и торговые центры.
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В Могадишо прогремел взрыв
В столице Сомали – городе Могадишо – 16 января произошел взрыв. Он прогремел на оживленном перекрестке близ президентского дворца.
Официальный представитель правительства Сомали был ранен в результате взрыва,
– говорится в сообщении.
Известно, что ранение получил пресс-секретарь премьер-министра. Однако деталей о его травмах не называют.
Ранение получил пресс-секретарь премьера / Фото Morad News
Взрыв устроил террорист-смертник
По предварительной информации, взрыв устроил террорист-смертник. Он атаковал автомобиль, в котором находился представитель премьера Сомали. Террорист сидел за рулем начиненной взрывчаткой машины.
По информации издания, есть жертвы среди мирного населения, а также разрушения.
Предыдущий взрыв в Сомали: что известно
- В Могадишо 25 ноября 2021 года произошел мощный взрыв. Разрушениям подверглась местная школа и госпиталь.
- Тогда в результате инцидента погибли по меньшей мере 8 человек. Кроме того, еще 23 человека, среди которых было много школьников, получили ранения.
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