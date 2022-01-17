Взрыв произошел в северной части Могадишо. Там расположены гостиницы и торговые центры.

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В Могадишо прогремел взрыв

В столице Сомали – городе Могадишо – 16 января произошел взрыв. Он прогремел на оживленном перекрестке близ президентского дворца.

Официальный представитель правительства Сомали был ранен в результате взрыва,

– говорится в сообщении.

Известно, что ранение получил пресс-секретарь премьер-министра. Однако деталей о его травмах не называют.



Ранение получил пресс-секретарь премьера / Фото Morad News

Взрыв устроил террорист-смертник

По предварительной информации, взрыв устроил террорист-смертник. Он атаковал автомобиль, в котором находился представитель премьера Сомали. Террорист сидел за рулем начиненной взрывчаткой машины.

По информации издания, есть жертвы среди мирного населения, а также разрушения.

Предыдущий взрыв в Сомали: что известно

В Могадишо 25 ноября 2021 года произошел мощный взрыв. Разрушениям подверглась местная школа и госпиталь.

Тогда в результате инцидента погибли по меньшей мере 8 человек. Кроме того, еще 23 человека, среди которых было много школьников, получили ранения.

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