Вибух трапився в північній частині Могадішо. Там розташовані готелі та торговельні центри.
Раніше У Сомалі на ринку трапився теракт: постраждали та загинули люди
У Могадішо прогримів вибух
У столиці Сомалі – місті Могадішо – 16 січня стався вибух. Він прогримів на жвавому перехресті поблизу президентського палацу.
Офіційний представник уряду Сомалі був поранений в результаті вибуху,
– йдеться у повідомленні.
Відомо, що поранення отримав прессекретар прем'єр-міністра. Однак деталей про його травми не називають.
Поранення отримав речник прем'єра / Фото Morad News
Вибух влаштував терорист-смертник
За попередньою інформацією, вибух влаштував терорист-смертник. Він атакував автомобіль, в якому перебував речник прем'єра Сомалі. Терорист сидів за кермом начиненої вибухівкою машини.
За інформацією видання, є жертви серед мирного населення, а також руйнування.
Попередній вибух у Сомалі: що відомо
- У Могадішо 25 листопада 2021 року стався потужний вибух. Руйнувань зазнала місцева школа і госпіталь.
- Тоді у результаті інциденту загинули щонайменше 8 людей. Крім того, ще 23 людини, серед яких було багато школярів, отримали поранення.
Вибуху Могадішо: дивіться карту
Зверніть увагу – у Новій Одесі трапився вибух газу у будинку – дивіться відео