Об этом 24 каналу сказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что оккупантам тяжело добраться до Одессы.

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"Пока неизвестно, куда отправляют мобилизованных. Однако есть информация, что даже на Херсонском направлении они уже уехали. Думаю, что большинство из них не вернется домой", – рассказал Братчук.

Как россияне могут наступать

По словам спикера, относительно наступлений на Одессу не говорится о морском десанте, потому что нет приготовлений для этого. У врага нет ресурсов и возможностей.

Остается суша. Что касается этого, то мы говорим о наших собратьях из Николаева, то для начала нужно завладеть этой частью Украины, – объяснил Братчук.

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Он добавил, что сейчас на южном направлении хоть и медленное, но уверенное движение наших войск. Они отвоевывают украинскую землю.

"Мы можем говорить об усилиях врага, когда тот пытается сосредоточиться на Херсонском направлении, но это только усилия. Мобилизированные могут сыграть какую-то роль только своим количеством, потому что это пушечное мясо", – добавил Братчук.