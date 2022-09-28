Про це для 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що окупантам важко дістатися до Одеси.

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"Наразі невідомо, куди відправляють мобілізованих. Проте є інформація, що навіть на Херсонському напрямку вони вже виїхали. Думаю, що більшість з них не повернеться додому", – розповів Братчук.

Як росіяни можуть наступати

За словами речника, щодо наступів на Одесу не мовиться про морський десант, тому що немає приготувань для цього. У ворога немає ресурсів та можливостей.

Залишається суходіл. Що стосовно цього, то ми говоримо про наших побратимів з Миколаєва, то для початку треба заволодіти цією частиною України, – пояснив Братчук.

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Він додав, що наразі на південному напрямку є хоч і повільний, але впевнений рух наших військ. Вони відвойовують українську землю.

"Ми можемо говорити про зусилля ворога, коли той намагається зосередити на Херсонському напрямку, але це лише зусилля. Мобілізовані можуть відіграти якусь роль лише своєю кількістю, бо це гарматне м'ясо", – додав Братчук.