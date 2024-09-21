Сейчас не призывают военнообязанных, если у них жена или муж с инвалидностью, у их родителей или родителей мужа или жены есть инвалидность. Однако речь идет об инвалидности I и II группы.

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Могут ли мобилизовать мужчину, который имеет родственника с инвалидностью

Как пояснил адвокат, третья группа инвалидности не является основанием для того, чтобы военнообязанный получил отсрочку от службы. Не мобилизуют лиц "которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы".

Если же ваш случай подпадает под перечень условия для получения отсрочки от мобилизации, то в военкомат для подтверждения необходимых данных нужно принести следующие документы:

документы об инвалидности жены (или/или – справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме № 157-1/о, удостоверение, которое подтверждает соответствующий статус, пенсионное удостоверение по инвалидности, удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи по инвалидности, справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь).

свидетельство о браке.

если были изменения фамилий или имен, нужны будут документы об этом (проще говоря – чтобы все фамилии и имена сходились и было понятно, что это точно ваша жена, а вы ее муж).

копии паспортов (ваш и жены).

Кроме того, лицу нужно добавить заявление – письмо, написанное в произвольной форме, в котором указать, что она не подлежит мобилизации. Заявление нужно написать в двух экземплярах – один для военкомата, второй с отметками о том, что у вас взяли письмо с документами, оставить себе.

По словам адвоката, конкретные требования, какие документы, копии или оригиналы нужно предоставлять, нигде не указано. Для визита в ТЦК лучше брать оригиналы документов. Копии лучше заверить у нотариуса. Нотариально заверенные копии документов можно отправить Укрпочтой ценным письмом с описью вложения.