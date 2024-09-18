Об этом рассказал главный врач Британского офтальмологического центра Андрей Жук. Соответствующее решение принимает военно-врачебная комиссия (ВВК) на основании Расписания болезней, утвержденного Министерством обороны Украины.

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С какими болезнями глаз не мобилизуют

Некоторые заболевания и состояние глаз могут послужить основанием для признания военнообязанного непригодным к службе в армии, среди которых:

Болезни век, слезного аппарата и конъюктивит. Непригодными будут люди со значительными нарушениями зрения из-за недостатков положения век, орбиты и конъюнктивы, те, кто имеет сращение век, резко выраженный язвенный блефарит, заболевания слезных путей, которое нельзя вылечить хирургически и тому подобное.

Близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Непригодными признают людей, которые имеют близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12 диоптрий.

Болезни мышц глаза и косоглазие. Непригодными к военной службе будут люди с парализованными мышцами глазного яблока, из-за чего все предметы двоятся в глазах, а также лица с паралитическим косоглазием.

Катаракта, "туннельное зрение", болезни хрусталика и глазного яблока. Непригодными будут признаны лица с резко выраженными болезнями склеры, роговицы, радужной оболочки, хрусталика, сосудистой оболочки глаза.

Отслоение и разрыв сетчатки. Непригодными признают лиц с отслоением и разрывом сетчатки на одном или обоих глазах с сильно нарушенной возможностью видеть.

Глаукома. Непригодными могут быть признаны лица с глаукомой в развитой стадии на обоих глазах.

Расстройства зрения и слепота. Непригодными будут признаны люди со слепотой и те, у кого нет одного или обоих глазных яблок.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации, мобилизованного военнослужащего не могут сразу отправить на фронт – сначала он должен пройти базовую военную подготовку, которая длится до трех месяцев.