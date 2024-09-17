Некоторые лица с инвалидностью до сих пор имеют отсрочку от мобилизации независимо от группы инвалидности. Об этом сообщают юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Может ли человек с инвалидностью получить отсрочку

Как отметили специалисты, соответствии с законодательством, подлежат призыву, а значит имеют отсрочку от мобилизации лица, имеющие инвалидность.

Юристы отметили, что группа инвалидности в статье не указывается, а потому люди с инвалидностью третьей группы не подлежат мобилизации в 2024 году.

Основанием для установления 3 группы инвалидности являются стойкие, умеренной тяжести функциональные нарушения в организме, обусловленные заболеванием, последствиями травм или врожденными пороками, которые привели к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности лица, в частности его работоспособности, но требуют социальной помощи и социальной защиты,

– напомнили в адвокатском объединении.

Так, люди с инвалидностью I, II и III групп освобождаются от военной службы, но могут пойти служить по собственному желанию.

Также юристы добавили, что некоторые категории людей не обязаны проходить повторную медицинскую комиссию: