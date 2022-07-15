Разрешение можно оформить в территориальном центре комплектования. Об этом рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Туда нужно подать документы, подтверждающие поступление и необходимость выезда на обучение: приглашение от учебного заведения или контракт.

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Уезжать могут только студенты дневной формы обучения

Адвокат юридической компании "Миллер" Андрей Новак объяснил, что выезжать за границу могут только студенты дневной формы обучения иностранных вузов.

В документе должна быть указана фамилия и имя студента, курс, форма обучения (дневная). Кроме того, следует указать период, на который человек уезжает. Документы должны быть переведены на украинский и нотариально заверены.

В военкомате дадут разрешение

Далее Новак рассказал, что с этими документами нужно идти в военкомат. Там можно получить разрешение на пересечение границы и отметку в военном билете или приписном об отсрочке на период обучения.

Если студент учился за границей, но прибыл в Украину, например на каникулы, у него должен быть студенческий билет или виза. Их тоже следует перевести и заверить у нотариуса.

Если студент хочет поступать на магистратуру

Юрист заметил, если студент закончил бакалавриат, но еще не поступил в магистратуру, то отсрочки от мобилизации не будет.

От нее освобождаются только студенты, которые учатся.

Венеславский подчеркнул, что расширение списка мужчин для выезда за границу не планируют: видео