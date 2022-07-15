Дозвіл можна оформити у територіальному центрі комплектування. Про це розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Туди треба подати документи, що підтверджують вступ та необхідність виїзду на навчання: запрошення від закладу освіти чи контракт.

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Виїжджати можуть тільки студенти-денники

Адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак пояснив, що виїжджати за кордон можуть тільки студенти денної форми навчання іноземних вишів.

У документі має бути зазначено прізвище і ім’я студента, курс, форма навчання (денна). Крім того, слід вказати період, на який людина виїжджає. Документи мають бути перекладені українською та нотаріально завірені.

У військкоматі дадуть дозвіл

Далі Новак розповів, що з цими документами треба йти до військкомату. Там можна отримати дозвіл на перетин кордону та відмітку у військовому квитку або приписному про відтермінування на період навчання.

Якщо студент навчався за кордоном, але прибув в Україну, наприклад, на канікули, у нього має бути студентський квиток або віза. Їх теж слід перекласти та завірити у нотаріуса.

Якщо студент хоче вступати на магістратуру

Юрист зауважив, якщо студент закінчив бакалаврат, але ще не вступив у магістратуру, то відтермінування від мобілізації не буде.

Від неї звільняються лише ті студенти, які навчаються.

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