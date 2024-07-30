Впервые за долгое время по всей Украине не применяют графики отключений света. Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом предположил, действительно ли в ближайшее время не будут выключать электроэнергию.

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Что будет с энергосистемой Украины в следующие 3 месяца

"Если вынести за скобки вопрос мощных и системных обстрелов россиян по нашей критической энергетической структуре, как это было с марта по июнь, тогда можно сказать одно: действительно в течение 3 следующих месяцев будут минимальные отключения", – предположил Владимир Омельченко.

Поскольку будут выходить из ремонта блоки атомных электростанций. Также погода будет способствовать уменьшению потребления электрической энергии.

Однако в осенне-зимний период, по прогнозу директора энергетических программ центра Разумкова, будет дефицит электроэнергии. Но есть шанс, что Украина сможет сохранить целостность энергетической системы.

Какого-то системного блэкаута не произойдет. Опять-таки для этого нужно еще очень много-много работать,

– констатировал Омельченко.