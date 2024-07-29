Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. Так, вторник должен пройти без отключений света.
Смотрите также Света не будет всего два часа: какая ситуация в Украине со светом 29 июля
Вторник, 30 июля, должен пройти без отключений света
30 июля: ограничения света не запланированы. Согласно информации от Укрэнерго вторник (30 июля – 24 Канал) должен пройти без отключений электричества,
– говорится в сообщении.
В Укрэнерго отметили, что в случае изменений ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения потребления сообщат дополнительно.