Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. Так, вівторок має пройти без відключень світла.
Дивіться також Світла не буде лише дві години: яка ситуація в Україні зі світлом 29 липня
Вівторок, 30 липня, має пройти без відключень світла
30 липня: обмеження світла не заплановані. Згідно з інформацією від Укренерго вівторок (30 липня – 24 Канал) має пройти без відключень електрики,
– ідеться у повідомленні.
В Укренерго зазначили, що у разі змін ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково.