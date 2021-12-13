Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук. По его словам, это можно было бы решить, если бы министерства или соответствующие профкомитеты Рады начинали поднимать эти вопросы до принятия бюджета.

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Стефанчук: Надо посчитать, сколько нужно

Стефанчук считает, что очень важно сформировать бюджетные предложения, если кто-то не успел. В частности, речь идет о министре обороны Алексее Резникове. "Например, Резников, который всего месяц работает на должности, не полностью успел сориентироваться, но видит, что есть реальная дополнительная потребность на перевооружение", – добавил он.

Надо посчитать, сколько нужно. Тогда Верховная Рада может проголосовать за изменения в Госбюджет, если соответствующие предложения будут сбалансированными, понятными и для этого есть основания,

– подчеркнул спикер парламента.

Также он отметил, что вопрос обороны – это приоритет и базовая потребность страны. "Имеющиеся поступления должны рационально расписывать и осваивать до конца года", – пояснил Стефанчук.

Заметьте! Руслан Стефанчук отметил, что из-за принятия законопроекта №5600 будут дополнительные поступления в бюджет. Также Украина может получить финансы от потенциальных партнеров, в частности Великобритании и США.

Последние заявления спикера парламента: коротко

Руслан Стефанчук попросил правительство Израиля рассмотреть присвоение звания "праведника" украинцам, которые во время Холокоста спасали евреев. Речь идет об Андрее Шептицком и Емельяне Ковче.

Спикер Верховной Рады сообщил, что заявление об отставке Александра Ткаченко все еще не зарегистрировано в парламенте. Он предположил, что Ткаченко мог передумать.

Верховная Рада до конца 2021 года не успеет рассмотреть законопроект об экономическом паспорте украинца. Отметим, его в парламент внес Владимир Зеленский. Стефанчук предположил, что первое чтение может быть в начале 2022 года.

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