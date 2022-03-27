По имеющейся информации Генштаба ВСУ, одна из артиллерийских бригад оккупантов получила разрешение на использование старых и некондиционных боеприпасов. Это 165-я артиллерийская бригада из Белогорска в Амурской области.

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Украинские военные предупреждают, что использование таких боеприпасов "повышает риск их детонации даже при погрузке и транспортировке".

"Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно", – предупредили украинские военные.

Следует добавить, что Белогорск – почти на границе с Китаем. Расстояние до Киева – около 8 тысяч километров. Так что если россияне решат перебросить эти боеприпасы в Украину, они могут сдетонировать еще на территории России.