За наявною інформацією Генштабу ЗСУ, одна з артилерійських бригад окупантів отримала дозвіл на використання старих та некондиційних боєприпасів. Це 165-а артилерійська бригада з Бєлогорська, що в Амурській області.

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Українські військові попереджають, що використання таких боєприпасів "підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні".

"Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно", – попередили українські військові.

Варто додати, що Бєлогорськ – майже на кордоні з Китаєм. Відстань до Києва – близько 8 тисяч кілометрів. Тож якщо росіяни вирішать перекинути ці боєприпаси в Україну, вони можуть здетонувати ще на території Росії.

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